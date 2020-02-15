الكاكاو يمنح فائدة مميزة لكبار السن

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قالت دراسة: إن تناول الكاكاو الغني بمركبات الفلافونول، الموجودة في الفاكهة والخضروات والشاي، قد يحسن القدرة على المشي لدى بعض كبار السن، الذين يعانون من اختلال في الدورة الدموية.

وترتبط الشوكولاتة الداكنة الغنية بمركبات الفلافونول، وكذلك الكاكاو الخام غير المحلى، بتحسين تدفق الدم وزيادة القدرة على المشي، بحسب ما كشفت دراسات مبدئية أُجريت على الحيوانات والبشر.

وفي هذه الدراسة الصغيرة، كان الباحثون يريدون معرفة إن كان الكاكاو مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي، الناتج عن تصلب الشرايين؛ مما يؤدي لانخفاض تدفق الدم إلى الساقين، وبالتالي يكون المشي مؤلمًا حتى إن كان لمسافة قصيرة.

وطلب الباحثون من 44 بالغًا مصابين بمرض الشريان المحيطي، تناول مشروبات أضيف لها الكاكاو 3 مرات يوميًّا لمدة 6 أشهر، وكان نصفها يحتوي على كاكاو غني بمركبات الفلافونول والنصف الآخر يخلو منه.

وفي اختبارات للمشي لمدة 6 دقائق..، قطع الأشخاص الذين تناولوا مشروبات أضيف لها الكاكاو 18.4 متر أكثر في نهاية الدراسة، مقارنة مع بدايتها.

