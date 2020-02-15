جوجل تكشف الأسئلة العشرة الأكثر بحثًا عن كورونا

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كشفت جوجل عن أكثر 10 أسئلة بحث شائعة عن فيروس كورونا المعروف علميًا باسم Covid-19، فمن الأعراض إلى الوقاية إلى حصيلة القتلى، هذه هي الأسئلة كما عرضها موقع البحث الأشهر.

1- ما هو فيروس كورونا؟

فيروسات كورونا هي سلالة كبيرة من الفيروسات الموجودة في كل من الحيوانات والبشر، ويصيب بعضها الأشخاص وتُعرف بأنها تسبب أمراضا تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأمراض أكثر حدة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ،(Mers) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة السارس.

2- أعراض فيروس كورونا؟

يظهر فيروس كورونا الجديد (Covid-19) بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، بما في ذلك الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.

3- كم من الناس ماتوا من فيروس كورونا؟

تشير أحدث الإحصاءات إلى وفاة 1369 فردا بعد إصابتهم بـ Covid-19، مع وجود 1367 حالة وفاة في الصين، وواحدة في هونغ كونغ وواحدة في الفلبين.

4 – كيف بدأ فيروس كورونا؟

في 31 ديسمبر، استمع مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين إلى التقارير الأولى عن فيروس غير معروف سابقا في ووهان، الصين، ومن المحتمل أن يكون من مصدر حيواني والأرجح من الوطاويط.

5- هل انتشر في موطني؟

تشير أحدث الإحصاءات إلى تسجيل 46 بلد حول العالم حالات إصابة.

6- من بدأ بنشر فيروس كورونا؟

لا يمكن نسب فيروس Covid-19 إلى فرد واحد.

7- هل هناك علاج؟

لا يوجد حاليا لقاح ضد كورونا، ويُعالج المرضى في المستشفى وفي الحجر الصحي لمنع انتشاره.

8- كيف ينتشر؟

تنتشر الفيروسات المماثلة عبر قطرات السعال.

9- كم عدد المصابين؟

تشير أحدث الإحصاءات إلى تأكيد 60368 حالة من حالات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، منها 59804 حالات في الصين.

10- هل ينتقل فيروس كورونا جوا؟

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن انتقال الفيروس “لم يُقيّد بعد”، ولكن يعتقد أنه يمكن أن ينتشر عبر رذاذ السعال.

