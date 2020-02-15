عاجل-ضبط 321 مخالفة للذوق العام في حائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة، جرى خلال الفترة من 2 ربيع الأول 1441، وحتى 9 جمادى الآخرة 1441، ضبط 321 مخالفة للذوق العام، شملت:

- البصق

- إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها

- إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة

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- إرتداء اللياس غير اللائق في الأماكن العامة

- وضع عبارات أو صور على وسائل النقل بقصد إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات

وأشار المتحدث الإعلامي أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين