عاجل-ضبط 321 مخالفة للذوق العام في حائل

- البصق
- إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها
- إشغال مقاعد ومرافق كبار السن والاحتياجات الخاصة
- إرتداء اللياس غير اللائق في الأماكن العامة
- وضع عبارات أو صور على وسائل النقل بقصد إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات
وأشار المتحدث الإعلامي أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين
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