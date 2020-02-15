السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه من نشاط للرياح السطحية على عدد من محافظات جازان



جيزان 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، يشمل مدينة جيزان ومحافظات الداير بني مالك ، و الطوال، والدرب , و بيش , وفرسان, والمناطق المفتوحة بالمنطقة.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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13:51ت م

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