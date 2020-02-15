السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يوجّه بحصر الاتفاقيات الموقعة بين الجهات بالمنطقة ومتابعة نسبة الإنجاز منها



بريدة 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بحصر الاتفاقيات الموقعة بين القطاعات الحكومية والأهلية الخاصة بالمنطقة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ونسبة تحقيق الإنجاز منها؛ لخدمة المستفيدين منها من المواطنين والمواطنات.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية مراجعة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التي يتم توقيعها في المنطقة, مبيناً سموه أن كل اتفاقية يتم توقيعها يجب أن تتم رؤية بصمتها في المجتمع, مؤكداً سموه أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة؛ ليعود نفعها على خدمة المواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة.

وأشار سموه إلى أن الاتفاقيات ليست صورية بقدر ما هي أحدى الجوانب التي أتاحتها القيادة ـ أيدها الله ـ لتنمية أطر التعاون والتكاتف بين الجهات بما يعود على أبناء الوطن بمخرجات ذات نفع وفائدة ورفع لكفاءة الأداء, سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

13:23ت م

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