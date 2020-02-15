السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يلتقي وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء



المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 15 فبراير 2020م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة

واطلّع الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء على تقرير للمشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع الجاري ترسيتها خلال هذا العام بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال تتضمن 9 مشاريع للجهد الفائق والجهد العالي ومشاريع التوزيع، مشيداً سموه بالأداء النوعي الذي تحققه الشركة السعودية للكهرباء على جميع المستويات التي من ضمنها مشروع العداد الذكي، الذي يُشعر المواطن بامتلاك القرار في التحكم بحجم استهلاك الطاقة، التي بدأت الشركة بتنفيذه في المنطقة.

ولفت سموه إلى أهمية تحسين الهوية البصرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة التي تسهم في الحد من التشوه البصري، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على أن تكون المدينة المنورة صديقة للبيئة من خلال الإضاءات الجديدة في الطرق العامة الموفرة للطاقة بتقنية LED .

يذكر أن النظام الكهربائي بمنطقة المدينة المنورة يتضمن خدمة أكثر من 700 ألف مشترك في المنطقة بنسبة 7% على مستوى المملكة وارتفاع قدرات التوليد إلى نسبة 29% خلال الأعوام الأربعة الماضية .

// انتهى //

13:14ت م

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المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 15 فبراير 2020م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.واطلّع الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء على تقرير للمشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع الجاري ترسيتها خلال هذا العام بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال تتضمن 9 مشاريع للجهد الفائق والجهد العالي ومشاريع التوزيع، مشيداً سموه بالأداء النوعي الذي تحققه الشركة السعودية للكهرباء على جميع المستويات التي من ضمنها مشروع العداد الذكي، الذي يُشعر المواطن بامتلاك القرار في التحكم بحجم استهلاك الطاقة، التي بدأت الشركة بتنفيذه في المنطقة.ولفت سموه إلى أهمية تحسين الهوية البصرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة التي تسهم في الحد من التشوه البصري، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على أن تكون المدينة المنورة صديقة للبيئة من خلال الإضاءات الجديدة في الطرق العامة الموفرة للطاقة بتقنية LED .يذكر أن النظام الكهربائي بمنطقة المدينة المنورة يتضمن خدمة أكثر من 700 ألف مشترك في المنطقة بنسبة 7% على مستوى المملكة وارتفاع قدرات التوليد إلى نسبة 29% خلال الأعوام الأربعة الماضية .// انتهى //13:14ت م0029

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