السعودية اليوم / المخرج من الفتن درسٌ بجمعية الطائف



الطائف 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً, درساً بعنوان " المخرج من الفتن ", عقب صلاة المغرب بجامع السلام.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

11:59ت م

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