استقرار سعر الدولار في مصر اليوم السبت

السبت 15 فبراير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، السبت، في ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك في الفنادق والمطارات، كما بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.64 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه للبيع.



وسجلت العملة الخضراء 7 أسعار مختلفة في البنوك المصرية وجاء الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 9 قروش كاملة.

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري، ليسجل أدنى مستوى له منذ 6 نوفمبر 2016 (بعد التعويم بثلاثة أيام).

وفي 6 نوفمبر 2016، كانت قيمة الدولار قد سجلت 15.66 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وكانت مصر قد قامت في 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" وتبع القرار قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري من مستوى 8.77 جنيه للشراء و8.79 جنيه للبيع في 2 نوفمبر 2016 إلى 14.63 جنيه للشراء و14.65 جنيه للبيع في 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع.

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وبسعر أقل قرشا واحدا سجل الدولار 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في الشركة العربية الدولية "ساييب".

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك العربي الأفريقي وعودة والمصرف المتحد والإسكندرية والأهلي الكويتي.

سجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنوك مصر والأهلي اليوناني والمصري الخليجي وقناة السويس والبركة.

وسجل الدولار سعرا سادسا عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول وبلوم مصر والتعمير والإسكان.

كما سجلت العملة الخضراء سعرا سابعا عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنك مصر إيران "ميد بانك".

سجل سعر اليورو 16.94 جنيه للشراء مقابل 17.10 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.34 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 51.08 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.