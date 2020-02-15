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2020-02-15 ضبط 321 مخالفاً للذوق العام بحائل.. عبارات عنصرية وبصق متابعات الخليج 365 - حائل: أعلنت شرطة منطقة حائل، في بيان لها اليوم السبت، أنه تم ضبط 321 مخالفاً للذوق العام. وشملت المخالفات البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.كما تضمنت المخالفات وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات. أعلنت شرطة منطقة حائل، في بيان لها اليوم السبت، أنه تم ضبط 321 مخالفاً للذوق العام. وشملت المخالفات البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة.كما تضمنت المخالفات وضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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