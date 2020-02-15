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2020-02-15 الإطاحة بعصابة من 25 شخصاً نفذوا 120 جريمة بـ4 ملايين ريال متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من الإطاحة بعصابة مكونة من 25 شخصاً، ارتكبوا ‏‏120 حالة سرقة بلغت قيمة المسروقات فيها أكثر من 4 ‏ملايين ريال. وقالت شرطة المدينة المنورة، في بيان لها، إن أفراد العصابة كانوا يتحركون ‏بأسماء مستعارة، ويخططون قبل ارتكاب جرائمهم بجمع ‏معلومات عن مكان اختزان الأموال، ومن ثم يعملون على توزيع المسروقات.‏وأضافت شرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم إعداد الأكمنة اللازمة حتى تم الإطاحة بالتشكيل العصابي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من الإطاحة بعصابة مكونة من 25 شخصاً، ارتكبوا ‏‏120 حالة سرقة بلغت قيمة المسروقات فيها أكثر من 4 ‏ملايين ريال. وقالت شرطة المدينة المنورة، في بيان لها، إن أفراد العصابة كانوا يتحركون ‏بأسماء مستعارة، ويخططون قبل ارتكاب جرائمهم بجمع ‏معلومات عن مكان اختزان الأموال، ومن ثم يعملون على توزيع المسروقات.‏وأضافت شرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم إعداد الأكمنة اللازمة حتى تم الإطاحة بالتشكيل العصابي.

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