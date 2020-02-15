67 حالة إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية باليابان

2020-02-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قالت السفارة الأمريكية في اليابان، إنها ستجلي غداً الأحد، رعاياها الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني والتي تخضع لحجر صحي بسبب فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بعد إعلان سفير ياباني اكتشاف 67 حالة إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية.وقالت السفارة الأمريكية لرعاياها على متن السفينة، عبر البريد الإلكتروني حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، إن عملية الإجلاء الطواعية ستحدث مساء الأحد (بالتوقيت المحلى لليابان).وأضافت، أن الحكومة الأمريكية توصي، بدافع من الحذر الشديد، المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون السفينة ويعودون إلى الولايات المتحدة بالخضوع إلى المزيد من المراقبة.وأوضحت، أن من يختار العودة إلى الولايات المتحدة على متن الطائرة المستأجرة غداً سيخضع إلى حجر صحي إضافي لمدة 14 يوماً، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراء بما يتماشى مع السياسات الحذرة الرامية للحد من التفشي المحتمل للفيروس.وأشارت، إلى أنه سيتم فحص جميع الرعايا الأمريكيين قبل السماح لهم بصعود الطائرة، مضيفة أن المصابين الأمريكيين بالفيروس ومن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس لن يتمكنوا من صعود الطائرة وسيحصلون على الرعاية الطبية اللازمة في اليابان.ولفتت إلى أن الطائرة ستهبط في قاعدة "ترافيس" الجوية في كاليفورنيا، فيما سيواصل بعض الركاب رحلتهم نحو قاعدة "لاكلاند" الجوية في تكساس.