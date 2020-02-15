- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم 67 حالة إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية باليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - متابعةقالت السفارة الأمريكية في اليابان، إنها ستجلي غداً الأحد، رعاياها الموجودين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني والتي تخضع لحجر صحي بسبب فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بعد إعلان سفير ياباني اكتشاف 67 حالة إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية.وقالت السفارة الأمريكية لرعاياها على متن السفينة، عبر البريد الإلكتروني حسبما ذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية، اليوم السبت، إن عملية الإجلاء الطواعية ستحدث مساء الأحد (بالتوقيت المحلى لليابان).وأضافت، أن الحكومة الأمريكية توصي، بدافع من الحذر الشديد، المواطنين الأمريكيين الذين يغادرون السفينة ويعودون إلى الولايات المتحدة بالخضوع إلى المزيد من المراقبة.وأوضحت، أن من يختار العودة إلى الولايات المتحدة على متن الطائرة المستأجرة غداً سيخضع إلى حجر صحي إضافي لمدة 14 يوماً، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراء بما يتماشى مع السياسات الحذرة الرامية للحد من التفشي المحتمل للفيروس.وأشارت، إلى أنه سيتم فحص جميع الرعايا الأمريكيين قبل السماح لهم بصعود الطائرة، مضيفة أن المصابين الأمريكيين بالفيروس ومن تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس لن يتمكنوا من صعود الطائرة وسيحصلون على الرعاية الطبية اللازمة في اليابان.ولفتت إلى أن الطائرة ستهبط في قاعدة "ترافيس" الجوية في كاليفورنيا، فيما سيواصل بعض الركاب رحلتهم نحو قاعدة "لاكلاند" الجوية في تكساس.
67 حالة إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية باليابان
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 67 حالة إصابة جديدة بـ كورونا على متن السفينة السياحية باليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.