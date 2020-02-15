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2020-02-15 وزير الخارجية يلتقي الأميرة ريما بنت بندر وأعضاء السفارة بواشنطن متابعات الخليج 365 - الرياض التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعضاء سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به السفارة بقيادة السفيرة الأميرة ريما بنت بندر. وقال وزير الخارجية، عقب الزيارة: "سعدت بالعودة إلى واشنطن ولقاء زميلاتي وزملائي في السفارة التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أعضاء سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به السفارة بقيادة السفيرة الأميرة ريما بنت بندر. وقال وزير الخارجية، عقب الزيارة: "سعدت بالعودة إلى واشنطن ولقاء زميلاتي وزملائي في السفارة السعودية في واشنطن، الذين يقدمون أداء متميزاً واحترافياً، يعكس ما وصل إليه العمل الدبلوماسي السعودي".وأضاف: "تقود اليوم الأميرة ريما هذا الفريق المتميز لمواصلة تعزيز علاقاتنا بالولايات المتحدة خدمةً لمصالح بلدينا الصديقين".يذكر أن وزير الخارجية قام أخيراً بزيارة إلى واشنطن، التقى خلالها نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وعدداً من المسؤولين في الإدارة الأمريكية، كما شهد الحفل المقام في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ75 للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن والرئيس الأمريكي روزفلت. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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