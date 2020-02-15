محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس. Advertisements 15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 01:01 PM أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز" أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز" احتفلت أسرة آل موسى؛ بزواج ابنهم الدكتور عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالله آل موسى؛ على كريمة يحيى العلكمي؛ في إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة الرياض، مساء أمس، بحضور جمع من المشايخ والأعيان والمسؤولين وأقارب الأسرتين وزملاء العريس. الكلمات المفتاحية ، أسرة "آل موسى" تحتفل بزواج ابنها "عبدالعزيز" ،

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