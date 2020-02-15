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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة يفيد برياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، على "أضم والطائف والعرضيات وميسان".
كما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة "العقيق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة"، من الساعة 12 إلى الساعة مساء اليوم السبت.
كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن منطقة عسير يشير إلى سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية من الساعة 12 إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، ويشمل "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ومحايل".
الأرصاد سحب رعدية حالة الطقس
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 12:31 PM
تضم هبوب رياح نشطة وتتضمن سحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية"الأرصاد" تنبّه مكة والباحة وعسير: تقلبات جوية تمتد للمساء وهذا نطاقها
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرّمة يفيد برياح نشطة وسحب رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية، من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، على "أضم والطائف والعرضيات وميسان".
كما نبّهت "الأرصاد" من سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة "العقيق، بلجرشي، فرعة غامد الزناد، قلوة"، من الساعة 12 إلى الساعة مساء اليوم السبت.
كما أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن منطقة عسير يشير إلى سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية من الساعة 12 إلى الساعة 7 مساء اليوم السبت، ويشمل "أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب ومحايل".
، "الأرصاد" تنبّه مكة والباحة وعسير: تقلبات جوية تمتد للمساء وهذا نطاقها ،
المصدر : الخليج 365
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