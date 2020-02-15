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شكرا لقرائتكم بومبيو: الولايات المتحدة تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - متابعةقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ، إن بلاده تقود التحالف الدولي لمحاربة داعش ونجحت في التخلص من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي . وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج، مضيفا "عملنا بشكل حثيث لمنع داعش من الحصول على ملاذات آمنة".وتابع بومبيو، في كلمة له أمام مؤتمر ميونخ للأمن، نرفض الاتهامات الألمانية لواشنطن بالانسحاب من الساحة الدولية، كما أدان التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان.وكان بومبيو قد صرح في وقت سابق، بأن البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخاً إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.وأضاف بومبيو في تغريدة عبر تويتر أن "هذا يعد مثالاً آخر على أن إيران تعد أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم وعلى تحديها لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.ونشر بومبيو صورة للصواريخ عبر حسابه في تويتر.وجاء إعلان بومبيو بعد ضبط سفينة "يو إس إس نورماندي" الحربية الأميركية كمية من الأسلحة مخبأة في مركب شراعي أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب.
بومبيو: الولايات المتحدة تحمي مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج
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