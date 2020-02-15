تركي آل الشيخ يكتب شعراً جديداً .. والجمهور: يستاهل أبو صقر

2020-02-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن حبه للفنان رابح صقر، في أبيات شعرية جديدة، نشرها على حسابه على تويتر. ونشر الفنان رابح صقر تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتب بها: "مساء الحب"، ليرد عليه آل الشيخ، بأبيات شعرية جديدة كتب بها:مساء الحب .. لعيونكولعيونك .. مساء الحبأنا ما أعيش من دونكيا أنفاسي .. ونبض القلبعلى هونك .. على هونكلعب فيني غرامك لعبوكيف الحال .. وشلونكمن لسانك .. علاج وطب.تفاعل الكثيرون من رواد تويتر مع أبيات آل الشيخ، ومنهم فيصل والذي قال: " يستاهل أبو صقر ذا الكلام الحلو يا حلو"، بينما طالب بدر ناصر أن يقوم رابح صقر بغناء تلك الأبيات في ألبومه الجديد.في حين غردت ذكرى: "دام فيها أشعار الصحة عال العال، الحمد لله على السلامة وطالع من الشر".