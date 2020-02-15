حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع بعد إضافة مولود

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2020-02-15 حساب متابعات الخليج 365 يوضح الإجراء المتبع بعد إضافة مولود متابعات الخليج 365 - الرياض أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تم إضافة مولود أو تابع بتاريخ 10 "فبراير" سيتم دراسة حالة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس". جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه "أضفت مولودي .. متى ينزل الدعم له؟".ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: "حياك الله، في حال تم إضافة تابع بتاريخ 10 "فبراير" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس"، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، نسعد بخدمتك.ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال تم إضافة مولود أو تابع بتاريخ 10 "فبراير" سيتم دراسة حالة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس". جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه "أضفت مولودي .. متى ينزل الدعم له؟".ورد حساب متابعات الخليج 365 بقوله: "حياك الله، في حال تم إضافة تابع بتاريخ 10 "فبراير" سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريقك حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس"، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم، نسعد بخدمتك.ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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