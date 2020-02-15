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2020-02-15 النمر يكشف حقيقة مشروبات ومياه الأكسجين والأوزون متابعات الخليج 365 - الرياض نفى الدكتور خالد النمر ما يتم الترويج له من فوائد مياه ومشروبات عالية الأكسجين ومخلوطة بالأوزون. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تنويه.. هناك مشروبات ومياه يُزْعَم تسويقياً أنها عالية الأكسجين ومخلوطة بالأوزون وأن لها ميزات صحية كثيرة للقلب والدماغ وأعضاء الجسم الأخرى...الخ.وأضاف "الصحيح.. لم يثبت في ذلك دليل محكم... وليست إلا دعاية تسويقية لا أكثر ولا أقل".وكان الدكتور النمر قد حذر في تغريدة سابقة من عدم الحصول على قسط وافر من النوم.وقال النمر "إن قلة النوم والسهر ترفع ضغط الدم، مضيفاً أن الحفاظ على صحة القلب تتطلب الحرص على ممارسة تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر نفى الدكتور خالد النمر ما يتم الترويج له من فوائد مياه ومشروبات عالية الأكسجين ومخلوطة بالأوزون. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تنويه.. هناك مشروبات ومياه يُزْعَم تسويقياً أنها عالية الأكسجين ومخلوطة بالأوزون وأن لها ميزات صحية كثيرة للقلب والدماغ وأعضاء الجسم الأخرى...الخ.وأضاف "الصحيح.. لم يثبت في ذلك دليل محكم... وليست إلا دعاية تسويقية لا أكثر ولا أقل".وكان الدكتور النمر قد حذر في تغريدة سابقة من عدم الحصول على قسط وافر من النوم.وقال النمر "إن قلة النوم والسهر ترفع ضغط الدم، مضيفاً أن الحفاظ على صحة القلب تتطلب الحرص على ممارسة الرياضة يوميًّا، وتناول الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن مناسب وتجنب التوتر والضغط النفسي.

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