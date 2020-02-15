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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. التفحيط يهدد حياة شابين في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - فوار الأسلمي - حفر الباطنحول عدد من المفحطين أحد الشوارع الرئيسية في مركز مناخ التابع لمحافظة حفر الباطن إلى ساحة لممارسة تهورهم، الأمر الذي كاد أن يودي بحياتهم. مقطع فيديو رصده أحد الأشخاص عن حادث كارثي وقع أثناء ممارسة شابين التفحيط في حفر الباطن، الأمر الذي كاد أن يودي بحياتهم، حيث انقلبت السيارة بهما أثناء التفحيط ليتطايرا منها على جانبي الطريق.سارع عدد من الحاضرين على الفور إلى الشابين في محاولة لإنقاذهما، حيث سقط أحدهما أسفل المركبة، ليقوموا بإزاحة السيارة عنه.وأوضح مصور الفيديو أن الشابين أصيبا بكسور خطيرة نتيجة الانقلاب.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التفحيط فيها في هذا المكان، حيث إن سالكي طريق مركز مناخ الذي يتفرع من طريق السفانية المؤدي إلى محافظة حفر الباطن دائماً ما يشكون من قيام الشباب بالتفحيط على هذا الطريق، الأمر الذي يسبب إرباك حركة السير في الطريق.
بالفيديو.. التفحيط يهدد حياة شابين في حفر الباطن
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