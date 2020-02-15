شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» يحذر من هطول أمطار على مدار 36 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني من هطول أمطار متفاوتة من غزيرة إلى متوسطة مساء اليوم السبت وحتى غدا الأحد على مدار 36 ساعة .
وتوقع “الحصيني ” هطول أمطار على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.
ونبه إلى ضرورة إتباع تعليمات السلامة بتخفيف السرعة وتعيل الإضاءة والبعد عن مجاري السيول .
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