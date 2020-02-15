شكرا لمتابعة خبر عن 17 حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والإستثمار عن 17حالة تشهير تجاري في أول 40 يوم من العام الجاري 2020 ، بينها مخالفات لأنظمة التحفيضات التجارية وغيرها من المخالفات .
وكشفت مصادر أن الوزارة أحالت 1835 قضية تستر تجاري للنيابة العامة العام المنصرم 2019 كان أغلبها في المقاولات وقطاع التجزئة ونشر 55 إعلان تشهير عنها ، وذلك بزيادة 53 % عن 2018 .
كما تم إحالة أكثر من 1300 قضية غش تجاري للنيابة العامة العام الماضي ، ونشر 100 إعلان تشهير عنها .
الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت عن مكافأة مالية للمبلغين عن مخالفات التستر التجاري تصل إلى 30 % من الغرامات المحكوم بها بعد التحصيل ، فيما تمنح مكافأة بمقدار 25 % في التبليغ عن قضايا الغش التجاري من الغرامات المحكوم بها بعد التحصيل أيضاً .
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