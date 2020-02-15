شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مواطن بحوزته 480 قارورة خمر في وادي الدواسر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطاحت دوريات أمن الطرق بمركز الزهر بمحافظة وادي الدواسر، اليوم السبت، بمواطن في العقد الثاني من العمر بحوزته 479 قارورة خمر مستوردة محملة داخل مركبته.

واشتبهت دورية الأمن بمركبة ” يوكن ” تسير باتجاه منطقة نجران، فتم استيقافها، وعندما لم يستجب قائدها جرى التعامل معها وإيقافها بالقوة الجبرية؛ ليعثر بداخلها على 479 زجاجة مسكر مستورد.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر أنه تم تسجيل محضر ضبط بالواقعة، فضلًا عن إحالة المواطن والمركبة مع المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ضده.