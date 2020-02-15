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عدن - ياسمين التهامي - سخر الإعلامي فيصل القاسم من مواقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبخاصة الأخيرة.

وقال "فيصل القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": محمد بن سلمان هدد بنقل المعركة إلى شوارع إيران، ثم ذهب لدعم الميليشيات الإيرانية شمال سوريا ضد تركيا،،،،،ههههههههه خوووووووش استراتيجيا.

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نكتة مذيع الجزيرة ‘‘فيصل القاسم‘‘ عن محمد بن سلمان تثير غضب السعوديين.. شاهد ماذا قال؟



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وأثارت التغريدة غضب عدد من السعوديين ، حيث قال أحدهم: كل هذه التغريدات مجرد تجني على السعودية وعدم فضح أردوغان أمام جمهوره بتوقيعه على اتفاق سوتشي مع روسيا وايران التي تقول أن محمد بن سلمان يدعمها وكل ما يحصل على الارض هو متفق عليه واردوغان ينفذ الاتفاق بعد ضمان المصالح التركية بالاتفاق فلا تجعلوا الكيد السياسي يخفي الحقيقة.

وقال آخر: مرتزقة الجريرة امثال القاسم وغيره يستهدفون المملكة وقادتها بتحريضهم ويتناسون جرائم النظام القطري في وقوفه مع إسرائيل ودعمهم لجماعة حماس الإرهابية وتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي وغيرها الكثير من الامور المشينة منها الظاهر ومنها المخفي.

بينما أيد آخرون فيصل القاسم في تغريدته ، حيث قال أحدهم: سينقل المعركة إلى بارات الحلال.

وقال آخر: تكتيك ارنيستو فالفردي.