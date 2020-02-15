أسد يموت أمام حبيبته ‘‘اللبوة‘‘ بعد معاشرتها .. شاهد كيف انتحرت بعده من شدة القهر

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إحدى حدائق الحيوانات الأمريكية، أن لبؤة ماتت بشكل مفاجئ، ويرجع العاملون في الحديقة، أنها ماتت بسبب الحب، مؤكدين أنها كانت تنعم بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل.

وبحسب ما ذكره موقع سبوتنيك، نقلاً عن شبكة الـ سي أن أن CNN الأمريكية، أنه تم خلال الإسبوع الماضي الإعلان من قبل المسؤولين بحديقة بروكفيلد للحيوانات في ولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة، عن وفاة إحدى اللبؤات التي تدعى «إيزيس» بشكل مفاجئ وغامض، رغم أنها لم تكن تعاني من أي أمراض أو عوارض صحية.

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وذكرت جمعية شيكاغو لعلوم الحيوان في بيان رسمي أن اللبوة إيزيس توفيت وهي بعمر الـ14 عاماً، بعد أقل من أسبوعين على وفاة شريكها الذكر الذي يدعى «زندا».

وتقول الجمعية أن سبب الوفاة هو تأثرها بفقدان شريكها عنها، وعثر على اللبوة ممددة داخل قفصها بعد أن أصابت نفسها بعدة جروح إثر سقوط محتمل.

وبالرغم من تقديم العلاج الفوري للبؤة إلا أن جروحها كانت خطيرة و لا أمل في نجاتها، لذلك قرروا أن يقتلوها قتلاً رحيماً وإنسانياً». وأضاف البيان: «لقد فعلوا ذلك رغم صعوبة الموقف عليهم».

وأردع عدد من خبراء الحياة البرية أن موت إيزيس كان حُزناً وتأثراً على وفاة شريكها الأسد زندا وفراقه لها، الذي هو الآخر اضطر الأطباء إلى قتله بصورة رحيمة بسبب تقدمه الكبير في العمر.