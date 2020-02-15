بعد يوم من اختفائها.. العثور على مفقودة “ضاحية لبن” بصحة جيدة

︎ :

.

ذكرت مصادر أن الفتاة لين الأحمري التي فقدت أمس (الخميس)، عقب خروجها من المدرسة في حي ضاحية لبن غربي الرياض، قد تم العثور عليها.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أنه تم العثور على الفتاة بصحة جيدة، فيما قدمت أسرتها الشكر للجهات الأمنية ولفرق المتطوعين على مجهوداتهم في البحث عن المفقودة.

يذكر أن شقيق المفقودة قد كشف عن أن شقيقته التي تبلغ 14 عاماً اختفت في موعد خروج الطالبات الساعة الـ 12 ظهراً وكانت والدتها بالقرب من المدرسة تنتظر خروجها، مشيراً إلى أنها تدرس برفقة شقيقتها الأخرى في إحدى المدارس المتوسطة بضاحية لبن.

