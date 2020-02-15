︎ : . أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات بأهمية عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق، وذلك حفاظًا على سلامتهم. وأكد المرور عبر مقطع فيديو أن توقف حافلات النقل المدرسي على الطرق يلزم قائدي المركبات بعدم تجاوزها. يذكر أن جدول المخالفات المرورية رقم (6) ينص على فرض غرامة تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال، في حال تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.





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كانت هذه تفاصيل خبر غرامتها تصل إلى 6 آلاف ريال.. “المرور” يحذر قائدي المركبات من تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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