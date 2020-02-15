حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. وسماء غائمة الى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف .
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