حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

︎ : . بمشيئة الله تعالى تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك ، حائل، المدينة المنورة تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. وسماء غائمة الى غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك ، الجوف .





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