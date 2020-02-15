رئيس «تقويم التعليم»: مراجعة برامج إعداد المعلم مطلب لإصلاح التدريس

قال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إن إصلاح التعليم العام يتطلب إعطاء أولوية لتمهين وظيفة المعلم، بمراجعة عميقة لبرامج إعداد المعلم.

جاء ذلك خلال مشاركة، رئيس الهيئة، في مؤتمر تعزيز التعلّم في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة بعنوان «دعوة إلى العمل وخلق فرص للتعاون الإقليمي».

وأضاف «زمان»، أن مراجعة برامج إعداد المعلم تشمل تحسين مخرجات كليات التربية، والآداب والعلوم، والاستثمار في تقويم التعليم كونه محفزًا لعمليات التطوير، منوهًا بتميز عمليات التقويم في المملكة.

وأشار «زمان» إلى أهمية الاستفادة من مختلف نتائج عمليات التقويم، وتوظيفها في تطوير السياسات والممارسات العملية، مطالبًا بأهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات ومشاركة الموارد المتوافرة في مجال أدوات القياس والتقويم من الاختبارات المعنية بهذا الشأن.

وأكد «زمان» أهمية الاستمرار في تطوير مقاييس أكثر فعالية لجعل مهنة التدريس أكثر احترافية، والاستخدام الأمثل للبيانات والاعتماد على منهجية تعليم مبنية عليها، وزيادة التعاون في تقويم التعليم ومشاركة أدوات القياس واستخدام منصات إلكترونية حديثة ومتقدمة.

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