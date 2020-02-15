بالفيديو.. مواطن ينطق بالشهادتين خلال صلاة الجمعة بعد 55 عامًا من فقدان الكلام

لم يصدق المواطن جمال الشهري، الذي ظل لمدة 55 عامًا يعاني من فقدان النطق والسمع، أذنيه وهو يستمع لأول مرة في حياته، صوت خطيب الجمعة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل وجد لسانه يردد الشهادتين بشكل مفاجئ ودون مقدمات.

وفى مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية، روى «الشهري» الذي كان يطلق عليه زملاؤه في العمل «الموظف الصامت» تفاصيل الواقعة التي يصفها البعض بالمعجزة.

وبسبب ارتفاع الحرارة فقد الشهري النطق والسمع منذ طفولته، وأمام ذلك اعتاد رؤساؤه وزملاؤه في العمل على لفت انتباهه من خلال مصباح ضوئي.

وبعد 55 سنة مع هذه المعاناة أنطقه الله فجأة أثناء أدائه صلاة الجمعة، وقال الشهري: «الله أكبر كانت أول ما سمعته.. بدأت أسمع شوي وأردد وراء الإمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.. بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين.. الرحمن الرحيم.. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى أن وصل إلى قوله ولا الضالين.. وسلم الإمام وسلمت معه.. فتح الله علي وأنطقني.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».

جمال الخمسيني الذي بدى كطفل يتعلم الكلام، حكي ردة فعل والدته، التي لم تعرف صوته حينما اتصل عليها، وهي تسمعه يتكلم لأول مرة.

وقال الشهري: أمي قالت مين يكلمني.. قلت لها أنا أبوعلي.. قالت أبوعلي مين؟.. أنا لا أعرفك فقلت لها: أنا ولدك جمال الشهري.. فقالت: جمال كيف تتكلم؟.. أخذت خمس دقائق وهي تبكي من الفرحة.

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ويأمل جمال أن يمن الله على أفراد أسرته (ابن وأربع بنات) الذين يعانون من نفس الإعاقة، ما عدا اثنتين من البنات أن بالشفاء.

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