أول عملية من نوعها بالمملكة.. تفجير صراف باستخدام الغاز وسرقة مبلغ مالي كبير بالسلي

أكدت مصادر لـ«عاجل» صحة مقطع الفيديو المتداول عن سرقة صراف آلي لأحد البنوك في حي السلي بمدينة الرياض.

وأضافت المصادر أن عملية تفجير الصراف تمت فجر أمس الجمعة، وسرق مبلغ كبير من المال، في أول عملية من نوعها بالمملكة يتم فيها استخدام التفجير عن طريق الغاز لفتح خزينة الصراف، وسرقة ما بداخلها.

وأشارت المصادر إلى أن الجناة هربوا من الموقع، فيما باشرت الجهات المعنية والأدلة الجنائية الموقع، عقب ورود بلاغ عن عملية التفجير وسرقة الصراف .

وكانت شرطة الرياض باشرت، في وقت سابق أمس الجمعة، بلاغًا عن العثور على جهاز صراف آلي تعرض للانفجار وسرقة ما بداخله من أموال في حي السلي.