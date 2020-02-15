وسائل التواصل تتناقل موقف نبيل لقائد مجمع تعليمي مع معلم بجازان

أشادت قيادات تعليمية بالموقف النبيل الذي سجله قائد مجمع تعليمي بمنطقة جازان، يوم الخميس الماضي، جمع فيه بين جمال الصوت ونبل الموقف عندما تولى إكمال حصة دراسية لمادة القرآن الكريم بدلًا عن زميله معلم التربية الإسلامية، الذي شعر وقتها بعارض صحي في أحد الفصول الدراسية بالمرحلة الثانوية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه قائد مجمع مدارس الجوة التعليمي بمحافظة العارضة التابع لإدارة تعليم جازان أحمد يحيى بيشي خبراني وهو يرتل آيات من القرآن الكريم ضمن المنهج الدراسي للطلاب ومعلمًا إياهم القراءة الصحيحة والسليمة للآيات القرآنية بمخارج حروفها السليمة ووفق أحكام التجويد.

ويأتي هذا الموقف النبيل من قائد المجمع التعليمي، حينما شاهد زميله معلم مادة القرآن الكريم بالمرحلة الثانوية وهو يعاني من مشاكل صحية أفقدته صوته ووجد معها صعوبة في تأدية الحصة بشكلها المطلوب، ليطلب منه قائد المجمع التعليمي الخلود إلى الراحة ويستأذنه في إكمال الحصة الدراسية بديلا عنه حتى نهايتها، ليقوم خلالها بترتيل القرآن المخصص للطلبة بصوت جميل وسليم، أنصت له جميع الطلاب بخشوع واستفادة، ما جعل الوسط التعليمي يشيد بهذا المشهد التربوي الرائع الذي سجله قائد مجمع مدارس الجوة مع زميله تقديرًا لحالته الصحية الصعبة وقت الحصة الدراسية.

ونال المقطع إعجابًا واسعًا لدى القيادات التعليمية والتربوية وأثنوا فيه على هذا الموقف الذي يعد واحدًا من المشاهد التربوية الرائعة التي يجسدها المعلمون داخل المباني المدرسية بروح وهمة عالية وبجد واجتهاد من أجل بناء أجيال قادرة على العطاء لنهضة وطنهم ووجدت ثناء واستحسانا من أبناء المجتمع السعودي عامة .