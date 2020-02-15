يباشر الدفاع المدني وفرق الانقاذ التطوعية، حاليًا، البحث عن شخص مفقود، قام بإرسال رسالة استغاثة إلى أخيه، وبعدها انقطع الاتصال به.
وعلمت «عاجل» من مصادرها أن المفقود كان بالقرب من منطقة العمانية، في منطقة الرياض.
وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل فور ورودها.
كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن مفقود بعث رسالة استغاثة لأخيه وانقطع الاتصال به بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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