البحث عن مفقود بعث رسالة استغاثة لأخيه وانقطع الاتصال به بالرياض

يباشر الدفاع المدني وفرق الانقاذ التطوعية، حاليًا، البحث عن شخص مفقود، قام بإرسال رسالة استغاثة إلى أخيه، وبعدها انقطع الاتصال به.

وعلمت «عاجل» من مصادرها أن المفقود كان بالقرب من منطقة العمانية، في منطقة الرياض.

وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل فور ورودها.