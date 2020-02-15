«هدف» يوضح حقيقة وقف «إعانة البحث عن عمل» لمن بلغ 35 عامًا

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن المعلومة المتداولة بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، غير صحيحة.
وذكر الصندوق، أن المعلومات السابقة هي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف في البرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.
وأشار الصندوق، إلى أن المستفيد الذي تجاوز عمره 35 عامًا يستطيع الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل حتى سن 60 عامًا.
وأكَّد «هدف»، أن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.
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