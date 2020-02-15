سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أنه لا سلم إلا بنزع سلاح المليشيات ومغادرة المرتزقة أرضنا.

وأشارت إلى زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق إلى واشنطن ولقائه مع مسؤولين بارزين بالإدارة الأمريكية، وتم خلال اللقاءات مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وتبعات استمرار حرب العاصمة، وتداعيات إغلاق حقول النفط وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وملفات التعاون المشترك بين البلدين.

ورصدت تواصل الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق في عدد من محاور جنوب العاصمة رغم قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار، مشيرة إلى استمرار سقوط القذائف العشوائية على مساكن المدنيين في أحياء الهضبة و دمشق و أبوسليم ووفاة مواطن في منطقة الباعيش إثر سقوط قذيفة عليه بمزرعته.

وتطرقت إلى إعلان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن انعقاد أول اجتماع للجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين، يومي السبت أو الأحد للنظر في تطورات الوضع في ليبيا، مؤكدا تأييد بلاده الكامل للقرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويغي دي مايو أنه لمس انفتاحًا صادقًا في بنغازي على فكرة أن اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن تكون محفلًا للسعي إلى حل لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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