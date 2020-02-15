السعودية اليوم / مصرع تسعة جنود ماليين بهجوم وسط البلاد



باماكو 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

لقي تسعة جنود من الجيش المالي مصرعهم في كمين نصب لهم في منطقة غاو وسط البلاد.

وقال الجيش المالي في بيان إن الكمين أوقع تسعة قتلى وأربعة جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية التي تكبدت أيضا خسائر في العتاد، من دون أن يحدد الجهة المشتبه بوقوفها خلف الهجوم الذي استهدف الجنود في قرية بينتيا.

وتعاني مالي من تصاعد أعمال العنف في الشمال والوسط رغم تدخل القوات الفرنسية لإعادة الاستقرار للبلاد الذي سيطرت على مناطق واسعة منه جماعات متطرفة موالية لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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