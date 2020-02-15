سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره بدوقية لوكسمبورغ



ميونخ 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

التقى معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أمس وزير الخارجية في دوقية لوكسمبورغ جان أسلبورن وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع بها إلى آفاق أرحب كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.

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07:05ت م

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