شكرا لمتابعة خبر عن والد المختطف قبل 20 عامًا يستنكر احتمالية إعفاء الخاطفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استنكر والد الشاب المختطف قبل 20 عاما بعد ولادته في مستشفى بالدمام، ما ذكره محامي السيدة الخاطفة عن براءتها وإعفاءها من المساءلة.

وقال والد الشاب، بخصوص فرضية أن السيدة ليست الخاطفة وأنها وجدت الطفلين في قارعة الطريق -كما تدعي- إن هذا لا يبرئ ساحتها لأنها لم تبلغ السلطات.

وشدد على أنه لا يمكن أن تقبل عذرها بجهلها بالأنظمة ، قائلا: نحن نعيش في مدينة وليست قرية.