شكرا لمتابعة خبر عن «المواصفات» تحظر استيراد «التوك توك» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - اعتمدت الهيئة العامة للمواصفات السعودية أمس الجمعة، اللائحة الفنية لاستيراد الدراجات الآلية.
وحظرت اللائحة استيراد دراجات «التوك توك» ثلاثية العجلات والآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانتها أقل من 125.
وصنفت اللائحة الدراجات إلى نارية، وآلية كهربائية مدفوعة بمحرك احتراقي داخلي أو كهربائي أو من مصدر طاقة أخرى، وكل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
ويلتزم المورد عند استيراد الدراجات الآلية والنارية استيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة.
وتخضع الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية.
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