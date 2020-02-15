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عدن - ياسمين التهامي - تمكن أسد من التهام ثور فى مشهد مدهش وغريب، حيث كان الأسد يسير بخطوات بطيئة وكأنه يخشى أن يراه الثور، ورغم أن الثور رأى الأسد بالفعل، إلا أنه لم يخشاه، وكأنه لا يدرك خطورة الأسد.

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أسد يفترس ‘‘ثور ضخم‘‘.. وقبل انتهاء المشهد حدث مالا تتوقعه (فيديو)



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الأسد يواصل هجومه على الثور



ورغم ذلك واصل الأسد خطواته البطيئة ثم استعد للهجوم الشرس على الثور، وعلى الفور قام بالتوجه إزاء الثور سريعا وتمكن من السيطرة عليه، وافترسه دون أى مقاومة منه.

حقائق ربما تعرفها لأول مره عن الثور والأسود

ويُعد الثور فصيلة من فصائل الحيوانات وهو من عائلة البقريات، ويوجد منه العديد من الأنواع من بينها الثور الأمريكي، كما أنه يعتبر حيوانًا مهمًا فى المجتمعات الزراعية، حيث يتم استخدامه فى المزارع، أما الأسد يُعد حيوانا ضخما تم تصنيفه على أنه من الأنواع المهددة بالانقراض، حيث ارتفعت حدة تراجع أعداده من 30 إلى 50% فى إفريقيا خلال العقدين الماضيين.