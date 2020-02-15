حمار ‘‘جريء‘‘ يهرع لافتراس أسد.. والنهاية كانت وخمية ومدهشة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أسد اقترب من حبيبته ‘‘اللبوة’’ وهي نائمة على ظهرها.. ومارس رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ‘‘فيديو’’ أسد مفترس خرج للصيد باكرًَا فأصبح هو الفريسة بعدما تواجه مع حيوان شرس.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة

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