أسد يفترس ‘‘جاموس ضخم‘‘ فى مشهد مرعب.. وفي اللحظات الأخيرة من افتراسه كانت النهاية صادمة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - يحمل عالم الحيوان باحيائه وكائناته المختلفة كثيرًا من المفارقات، والمواقف الطريفة والمدهشة، والمثيرة للرعب أحيانًا، ومنها هذا المشهد المرعب الذى ربما لم تشاهده من قبل، والذى حاول خلاله أسد افتراس جاموس حى فى إحدى الغابات، وقد تمكن الأسد من السيطرة على الجاموس من الخلف بالفعل، والتهم جزءًا من لحمه الخلفى.

كيف افترس الأسد الجاموس الحى؟

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يظهر الأسد فى اللقطات المصورة – فى هذا الفيلم التسجيلى الذى نعرضه لكم – وهو مسيطرًا على فريسته “الجاموس” من الخلف، ويلتهمها بوحشية كبيرة، فى الوقت الذى يحاول فيه الجاموس الفرار والهروب من الأسد المفترس، ولكن فشلت جميع محاولاته.

الأسد يشلّ حركة الجاموس لالتهامه



بعد الدقيقة الأولى من بدء الفيديو، حاول الجاموس الابتعاد عن الأسد، ولكن قوة الأخير لم تمكّن الأول من الفرار، إذ استطاع الأسد شلّ حركة الجاموس والسيطرة عليه بشكل كامل وبقوة من الخلف، وواصل فى التهامه ببطء، دون حدوث أيّة مقاومة عنيفة من الجاموس.

شاهد الفيديو الآن، وبعد ذلك يمكنك التعرف على بعض الحقائق المثيرة عن الأسود.