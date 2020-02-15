السعودية | هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية في تبوك والجوف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:37 صباحًا, 15 فبراير 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل والمدينة المنورة تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك والجوف

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