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اختُتمت المرحلة الأولى من تصفيات بطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي انطلقت أمس الأول بمشاركة 18 ألف مشارك، من بينهم 20 فريقًا نسائيًّا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، البالغ مجموع جوائزها مليونَي ريال.
وتقام البطولة للمرة الثالثة في السعودية بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتقام خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.
وتنافس في البطولة في ثاني أيام تصفياتها أكثر من 16 ألف متسابق ومتسابقة، ويستكمل غدًا أكثر من 4 آلاف منهم خوض المنافسات.
وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم، ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية أكثر من ألفي شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.
جدير بالذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات لـ8191 مباراة.
ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.
بطولة شتاء الرياض للبلوت الرياض
التحدي والتنافس والحماس أبرز سمات اليوم الثاني من بطولة "شتاء الرياض للبلوت"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-15
اختُتمت المرحلة الأولى من تصفيات بطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي انطلقت أمس الأول بمشاركة 18 ألف مشارك، من بينهم 20 فريقًا نسائيًّا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، البالغ مجموع جوائزها مليونَي ريال.
وتقام البطولة للمرة الثالثة في السعودية بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتقام خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.
وتنافس في البطولة في ثاني أيام تصفياتها أكثر من 16 ألف متسابق ومتسابقة، ويستكمل غدًا أكثر من 4 آلاف منهم خوض المنافسات.
وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم، ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية أكثر من ألفي شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.
جدير بالذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات لـ8191 مباراة.
ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
12:42 AM
أكثر من 4 آلاف متسابق يتأهلون إلى المرحلة الثانية من التصفيات
اختُتمت المرحلة الأولى من تصفيات بطولة "شتاء الرياض للبلوت" التي انطلقت أمس الأول بمشاركة 18 ألف مشارك، من بينهم 20 فريقًا نسائيًّا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، البالغ مجموع جوائزها مليونَي ريال.
وتقام البطولة للمرة الثالثة في السعودية بإشراف من الهيئة العامة للترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، وتقام خلال الفترة من 13 إلى 22 فبراير الجاري في منطقة واجهة الرياض.
وتنافس في البطولة في ثاني أيام تصفياتها أكثر من 16 ألف متسابق ومتسابقة، ويستكمل غدًا أكثر من 4 آلاف منهم خوض المنافسات.
وشهدت البطولة سلاسة في التنظيم، ودخول اللاعبين إلى منطقة اللعب التي بلغت أربع مناطق، بطاقة استيعابية أكثر من ألفي شخص في الجلسة الواحدة التي تصل مدتها إلى 40 دقيقة.
جدير بالذكر أن بطولة البلوت تُقام على 512 طاولة، كما من المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمباريات لـ8191 مباراة.
ومن المقرر حصول صاحب المركز الأول على مليون ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 500 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على 300 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فينال 200 ألف ريال.
، التحدي والتنافس والحماس أبرز سمات اليوم الثاني من بطولة "شتاء الرياض للبلوت" ،
المصدر : الخليج 365
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