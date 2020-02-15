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بالصور.. شاهد سوق الطباخة قبل وبعد الترميم

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2020-02-15

بالصور.. شاهد سوق الطباخة قبل وبعد الترميم

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها في تطوير وتأهيل سوق الطباخة، والذي يعد أحد أشهر الأسواق الشعبية في المدينة، في محاولة منها لتحسينه بتصميم يحاكي التراث الذي اشتهرت به المدينة.ونشر حساب أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من الصور للسوق قبل وبعد عملية الترميم، وعلق عليها: "قبل وبعد، تتواصل في المدينة المنورة أعمال مشروع تطوير وتأهيل سوق الطباخة الذي تنفذه أمانة المدينة". يذكر أن أمانة منطقة المدينة المنورة أغلقت سوق الطباخة في شهر سبتمبر الماضي، موضحة أنه سيتم إغلاق السوق الذي يزيد عمره عن 40 عامًا، لمدة 4 أشهر، من أجل العمل على ترميمه بشكل شامل، وإدخال العديد من التحسينات إليه.

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