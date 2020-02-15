رياح نشطة وسحب رعدية على هذه المناطق اليوم

2020-02-15

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عددًا من التحذيرات حول حالة الطقس اليوم، في عدد من مناطق المملكة.نبهت الهيئة منطقة مكة المكرمة وتحديدًا الجموم والخرمة والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ ورنية وعرفات، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة السادسة من صباح السبت، وحتى السادسة مساءًا. وأوضحت الهيئة أن منطقة عسير وتحديدًا البرك وبيشة وتثليث ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تسبب تدني الرؤية الأفقية من الساعة السادسة من صباح السبت وحتى السادسة مساءًا.وحذرت الهيئة كلًا من الدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وفرسان التابعون لمنطقة جازان، من رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبهما تدني في مدرى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة من مساء السبت.وتشهد منطقة حائل وتحديدا الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، رياح نشطة وأتربة مثارة يصحبهما تدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الثامنة من صباح السبت وحتى الثامنة مساءًا.أما منطقة الرياض وتحديدًا الدوادمي وعفيف فحذرتهما الهيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة تسببان تدني في مدى الرؤية الأفقية، من الساعة الثامنة من صباح السبت وحتى الثامنة مساءًا.ونبهت الهيئة منطقة المدينة المنورة من رياح نشطة واتربة مثارة تسبب تدي مدى الرؤية الافقية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، وذلك على الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وحذرت منطقة الجوف وتحديدًا القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، من رياح نشطة وسحب رعدية تسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية من الساعة الرابعة من صباح السبت وحتى الرابعة من صباح الأحد.وستشهد منطقة الحدود الشمالية رياح نشطة وسحب رعدية تسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية من الساعة الرابعة من صباح السبت وحتى الراعبة من صباح الأحد، وتشمل هذه الحالة العويقيلة وطريف وعرعر.كما حذرت منطقة تبوك من رياح نشطة وسحب رعدية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية من الساعة الرابعة من صباح السبت، وحتى الرابعة من صباح الأحد، وتشمل هذه الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وضباء.ونبهت الهيئة المنطقة الشرقة وتحديدا الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، من ضباب يسبب ندني مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة الثانية من صباح الأحد وحتى التاسعة صباحًا.