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2020-02-15 Advertisements
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من هي أماني القحطاني التي نالت 3 أوسمة عالمية؟
متابعات الخليج 365 - منة الله أشرفحصدت المصورة الفوتوغرافية السعودية أماني القحطاني على ثلاثة أوسمة شرف في مسابقة بوكا باي للعام 2020، في نسخته الثانية المقامة في مقدونيا برعاية دولية، فمن هي؟ هي عضو جمعية إعلاميون، كما أنها تحظى بعضوية جمعية اتحاد العرب للمصورين وعضوية الجمعية الأمريكية للتصوير الضوئي. وتملك أماني القحطاني سلسلة تجارب محلية وعالمية في عالم التصوير والتوثيق، والمشاركة في المسابقات والمهرجانات العالمية المتخصصة في مجال التصوير، وتمثل السعودية كمصورة محترفة منذ عام 2014.وكانت بدأت مسيرتها في 2010 كهاوية في البداية سواء بالجوال أو الكاميرات غير الاحترافية، وبدأت في 2014 بالاحتراف بعد دراسة الدورات التدريبية، وبدأت بتصوير حفلات الزفاف لتنتقل إلى توثيق حياة ولحظات الأشخاص والشعوب أيضُا.وصرحت أماني القحطاني في لقاء سابق على برنامج سيدتي المُذاع على قناة روتانا خليجية قائلة إن أفضل ما تحبه في مهنتها هو توثيق حياة الناس وتفاصيلها ومشاعرهم وعاداتهم بكل عفوية وتلقائية، مضيفة أن الحدث الذي مثل نقطة تحول في حياتها المهنية هو تطوعها في الجنادرية لمدة عامين. وكانت قد عبرت أماني القحطاني عن فخرها بالأوسمة، قائلة: إنها أوسمة للوطن، فأنا لا أمثل نفسي فقط في هذه المسابقات العالمية، وإنما أمثل زملائي المصورين السعوديين.وكانت نالت أحد الوسمة على صورة المدخن لرجل من مدينة بوشكار الهندية، حيث حصدت وسامي شرف Victory.PW، وGRADAC PGI في صالون مقدونيا، أما صورة نساء الهمر بوادي أومو السفلي في إثيوبيا، فنالت وسام الشرف FK OHRID في صالون الجبل الأسود.
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أماني القحطانيالتصوير الفوتوغرافيمسابقة بوكا باي
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