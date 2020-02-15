بسبب التنمر مقطع فيديو يشعل غضب أحلام الشامسي

2020-02-15

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات فيديو لطالبة تتنمر على زميلتها في إحدى مدارس دبي، ما أثار جدلاً واسعًا، وعلقت عليه الفنانة أحلام الشامسي واصفة إياه بالبشع.

ويظهر في الفيديو طالبة تتنمر على زميلتها، وتسحبها من شعرها، وتهددها أنه إذا أخبرت أي شخص، فستكون في ورطة كبيرة.

وشاركت الفنانة الإماراتية الفيديو على حسابها عبر تويتر وأرفقته بتعليقٍ غاضب قائلةً: لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو وهذه البنت، ملينا من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة.

مضيفة: وش هالإجرام وجعني قلبي كأني أشوف فيلم رعب، الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب، متأكدة أن المسئوليين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم.

وقالت بعض المصادر إن الحادثة وقعت في مدرسة ريبتون بإمارة دبي التي ردت عبر تويتر قائلة: سلوك التنمر هذا غير مقبول بالتأكيد، يمكننا أن نؤكد أن هؤلاء الطلاب ليسوا من ريبتون.

وكان أكد البعض أن الحادث وقع في أكاديمية GEMS العالمية في دبي، وخرج المتحدث باسمها قائلًا: نحن على دراية بوقوع حادث سابق في إحدى مدارسنا ويمكننا تأكيد أن الإجراء المناسب قد تم بالفعل وفقًا لسياسة الحماية الخاصة بنا، تصرفت المدرسة على وجه السرعة للتحقيق في المشكلة وحلها، وسوف نستمر في إعطاء الأولوية لسلامة وأمن ورفاهية جميع طلابنا.

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أحلام الشامسيالإماراتالتنمر





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