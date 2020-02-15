، أمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين

شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة .

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

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أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر السفارة الأمريكية بالرياض