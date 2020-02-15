محمد بن مسعود - الدمام - بالصور .. اصطدام مركبة بواجهة البنك الأهلي في "المجاردة" عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-02-14 باشرت الجهات الأمنية والمرورية حادثة اقتحام مركبة البنك الأهلي التجاري بمحافظة المجاردة، وتحطيم واجهته، والاستقرار داخله، دون وجود خسائر بشرية. فيما تولت الجهات الأمنية تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار. 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 11:48 PM Advertisements الجهات الأمنية تولت تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار الجهات الأمنية تولت تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار باشرت الجهات الأمنية والمرورية حادثة اقتحام مركبة البنك الأهلي التجاري بمحافظة المجاردة، وتحطيم واجهته، والاستقرار داخله، دون وجود خسائر بشرية. فيما تولت الجهات الأمنية تأمين الموقع لحين إصلاح الأضرار. ، بالصور .. اصطدام مركبة بواجهة البنك الأهلي في "المجاردة" ،

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