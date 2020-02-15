محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي. وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به. "المدخلي" مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-14 أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي. وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به. Advertisements 14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 11:48 PM أصدر مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان الأخصائي إياد بن عبده سويدي قراراً يقضي بتكليف الأخصائي عواجي بن محمد مدخلي مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الصحي الجنوبي. وعبر "المدخلي" الذي يعد من الكوادر الصحية المتميزة بصحة جازان، عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به. ، "المدخلي" مشرفاً للمشاركة المجتمعية لمستشفيات القطاع الجنوبي ،

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